Prezydent przedstawił projekty ustaw o KRS oraz SN. Jakie rozwiązania zaproponował Andrzej Duda?

24 lipca prezydent Andrzej Duda zawetował dwie ustawy przygotowane przez PiS - dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w Sądzie Najwyższym. W opinii głowy państwa część przepisów była niekonstytucyjna. W związku z tym, prezydent zapowiedział przygotowanie własnych projektów ustaw. W trakcie prac nad nowymi przepisami, odbyły się konsultacje z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. W poniedziałek 25 września prezydent ogłosił wyniki prac nad nowymi ustawami.

– Dwa miesiące temu zdecydowałem, że nie podpiszę dwóch spośród trzech ustaw reformujących polskie sądownictwo. Obiecałem wówczas, że przygotuje w ramach uprawnień prezydenta prezydenckie projekty, które będą zmieniały te elementy, z którymi się nie zgadzałem. Była to przede wszystkim ogromna władza Prokuratora Generalnego nad Sądem Najwyższym – tłumaczył prezydent.

Andrzej Duda zapowiedział, że „poza zmianami dotyczącymi ministra sprawiedliwości wprowadza zmianę o charakterze prospołecznym, którą obiecywał w kampanii wyborczej, a wcześniej mówił o niej Janusz Wojciechowski” . Chodzi o tzw. skargę nadzwyczajną, czyli opcję wniesienia skargi od każdego prawomocnego orzeczenia od sądu każdego stopnia. – Jeśli ktoś czuje się skrzywdzony, może się ubiegać o wniesienie takiej skargi. Jest to krok w kierunku osób, które mają poczucie krzywdy. Ta nowa instytucja jest również związana ze stworzeniem nowej izby w Sądzie Najwyższym. Będzie się ona zajmować właśnie tymi skargami – wyjaśnił prezydent. Z zapowiedzi Andrzeja Dudy wynika, że skargi będą wnoszone m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta czy Prokuratora Generalnego oraz grupę 20 senatorów lub 30 posłów. – Dziwię się, że w tej poprzedniej ustawie to rozwiązanie się nie znalazło – dodał prezydent. Zgodnie z prezydenckim projektem w Sądzie Najwyższym powstanie także Izba Dyscyplinarna, a w procesach będą uczestniczyć ławnicy.

Zmianie ulegnie także sposób przenoszenia sędziów w stan spoczynku. – Nie może być tak, że wszyscy sędziowie zostaną relegowani jednego dnia – wyjaśnił prezydent. W ustawie prezydenckiej o Sądzie Najwyższym o wygaszeniu funkcji obecnych sędziów decydowało będzie kryterium emerytalne - wiek dla kobiet i mężczyzn wynosić ma 65 lat. Sędziowie będą się mogli zgłosić do prezydenta w sprawie ewentualnego przedłużenia kadencji.

Co z ustawą o KRS?