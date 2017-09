Prezydent zaprosił przedstawicieli klubów na konsultacje. Chodzi o zmianę konstytucji

Przedstawiając projekt ustawy o KRS prezydent powiedział, że „w mediach oraz podczas konsultacji pojawiły się wątpliwości dotyczące wyboru sędziów w KRS przez sejmową większość 3/5” . Andrzej Duda podkreślił, że „dla porządku i komfortu sędziów i procedury wyboru sędziów jest to absolutnie niezbędne” . Prezydent przyznał jednak, że w tej sprawie konieczna jest kwestia wprowadzenia mechanizmu zabezpieczającego. – Zaproponowałem, że jeśli przez dwa miesiące Sejm nie wybierze kandydatów, wówczas tego wyboru spośród kandydatów przedstawionych Sejmowi wybierze prezydent – tłumaczył.

Andrzej Duda zaznaczył, że „Nowoczesna oraz PiS mówiły podczas konsultacji, że to rozwiązanie niezgodne z konstytucją” . – Dlatego też przygotowałem projekt zmiany konstytucji, który pozwoli na wprowadzenie takiego rozwiązania. Do zmiany konstytucji jest jednak potrzebna sejmowa większość 2/3 głosów, dlatego jeszcze na godzinę 16 zapraszam przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych do Pałacu Prezydenckiego na konsultacje. Jeśli będzie zgoda, wówczas złożę również mój projekt ustawy o KRS – zapowiedział prezydent.