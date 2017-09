Komentarze po prezentacji prezydenckich projektów ustaw. „Duda to mój prezydent”, „To przeciąganie liny między politykami PiS”

Rzecznik klubu PiS przekazała, że z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w konsultacjach u prezydenta weźmie udział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Beata Mazurek oceniła, że propozycje prezydenta są „podstawą do dalszych rozmów” .

„To przeciąganie liny między prezydentem a ministrem sprawiedliwości”

Rzecznik klubu PO Jan Grabiec zapowiedział, że Platforma Obywatelska nie weźmie udziału w konsultacjach u prezydenta. – Nie widzimy żadnych podstaw, aby w tym momencie rozmawiać o zmianie konstytucji, nie można do niezgodnej z konstytucją ustawy dostosowywać konstytucji – tłumaczył. W ocenie Grabca „nie jest to żadna reforma” . – To przeciąganie liny między prezydentem a ministrem sprawiedliwości o to, kto w większym stopniu zawłaszczy sądownictwo – dodał Grabiec. Sławomir Neumann dodał, że „PO nie będzie uczestniczyć w spotkaniach dotyczących zmian konstytucji z ludźmi łamiącymi obecną konstytucję” .

W podobnym tonie wypowiadają się politycy Nowoczesnej. Lider ugrupowania Ryszard Petru zaznaczył, że „Nowoczesna jest przeciwko zmianom w konstytucji w zakresie wymiaru sprawiedliwości” . W opinii Petru „reformy sądownictwa można przeprowadzić w ramach obecnej konstytucji” .

Katarzyna Lubnauer dodała, że „wybór KRS głosami polityków, a nie sędziów jest prostą drogą do upolitycznienia sądów” . Ugrupowanie nie podjęło jeszcze decyzji, czy weźmie udział w konsultacjach u prezydenta.

„To jeszcze nie jest prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości”

Zupełnie inaczej propozycje prezydenta oceniają politycy ruchu Kukiz'15. – Zostały zrealizowane postulaty Kukiz ’15, które przekazywaliśmy do Pałacu już przed wakacjami – powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. W opinii tego polityka „mamy w tym momencie trzy główne siły polityczne w Polsce” . – Jedna siła – PiS – to partia ogarnięta manią władzy, obsesją władzy. Uważają, że wszystko więcej najlepiej, sami chcą ustawiać sprawy polskie niezależnie od woli obywateli. Druga siła to Platforma – ogarnięta jest obsesją antypisowską, wszystko co powie PiS jest złe. My reprezentujemy trzecią siłę, która chce spokojnie i merytorycznie działać na rzecz obywateli i prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości. To jeszcze nie jest prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości. My mówimy prosto: chcemy, żeby sędziów wskazywali obywatele, żeby obywatele wybierali sędziów – tłumaczył podczas briefingu prasowego.

Z kolei lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz powiedział w rozmowie z radiem RMF FM, że „Andrzej Duda to jego prezydent” . – Popieram także projekt zamian w konstytucji. Jestem jak najbardziej za takimi zmianami. Teraz zobaczymy, komu tak naprawdę bliskie jest państwo obywatelskie, państwo obywateli, a nie państwo partyjne – podkreślił. Uznanie Kukiza zdobyły propozycje takie jak stworzenie Izby Dyscyplinarnej czy nowa instytucja skargi nadzwyczajnej.