Komentarze po prezentacji prezydenckich projektów ustaw. „Duda to mój prezydent”, „To przeciąganie liny między politykami”

Rzecznik klubu PiS przekazała, że z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w konsultacjach u prezydenta weźmie udział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Beata Mazurek oceniła, że propozycje prezydenta są „podstawą do dalszych rozmów” .

„To przeciąganie liny między prezydentem a ministrem sprawiedliwości”

Rzecznik klubu PO Jan Grabiec zapowiedział, że Platforma Obywatelska nie weźmie udziału w konsultacjach u prezydenta. – Nie widzimy żadnych podstaw, aby w tym momencie rozmawiać o zmianie konstytucji, nie można do niezgodnej z konstytucją ustawy dostosowywać konstytucji – tłumaczył. W ocenie Grabca „nie jest to żadna reforma” . – To przeciąganie liny między prezydentem a ministrem sprawiedliwości o to, kto w większym stopniu zawłaszczy sądownictwo – dodał Grabiec. Sławomir Neumann dodał, że „PO nie będzie uczestniczyć w spotkaniach dotyczących zmian konstytucji z ludźmi łamiącymi obecną konstytucję” .

W podobnym tonie wypowiadają się politycy Nowoczesnej. Lider ugrupowania Ryszard Petru zaznaczył, że „Nowoczesna jest przeciwko zmianom w konstytucji w zakresie wymiaru sprawiedliwości” . W opinii Petru „reformy sądownictwa można przeprowadzić w ramach obecnej konstytucji” .

Katarzyna Lubnauer dodała, że „wybór KRS głosami polityków, a nie sędziów jest prostą drogą do upolitycznienia sądów” . Ryszard Petru poinformował, że „jako przedstawiciel Nowoczesnej pojawi się na spotkaniu u prezydenta, aby przekazać, że jego klub nie zgadza się na zmiany w konstytucji” . – Nigdy nie uważałem za państwową postawę Jarosława Kaczyńskiego, który unikał chodzenia na spotkania BBN. Dwa tygodnie temu byliśmy u prezydenta i wybieram się dzisiaj do prezydenta, aby nie za pomocą Twittera, ale osobiście przekazać mu, że po naszej stronie nie będzie zgody na jakiekolwiek zmiany konstytucji. Powtórzymy nasze postulaty co do zmian w sądownictwie – powiedział Petru.

„To jeszcze nie jest prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości”

Zupełnie inaczej propozycje prezydenta oceniają politycy ruchu Kukiz'15. – Zostały zrealizowane postulaty Kukiz ’15, które przekazywaliśmy do Pałacu już przed wakacjami – powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. W opinii tego polityka „mamy w tym momencie trzy główne siły polityczne w Polsce” . – Jedna siła – PiS – to partia ogarnięta manią władzy, obsesją władzy. Uważają, że wszystko więcej najlepiej, sami chcą ustawiać sprawy polskie niezależnie od woli obywateli. Druga siła to Platforma – ogarnięta jest obsesją antypisowską, wszystko co powie PiS jest złe. My reprezentujemy trzecią siłę, która chce spokojnie i merytorycznie działać na rzecz obywateli i prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości. To jeszcze nie jest prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości. My mówimy prosto: chcemy, żeby sędziów wskazywali obywatele, żeby obywatele wybierali sędziów – tłumaczył podczas briefingu prasowego.

Z kolei lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz powiedział w rozmowie z radiem RMF FM, że „Andrzej Duda to jego prezydent” . – Popieram także projekt zamian w konstytucji. Jestem jak najbardziej za takimi zmianami. Teraz zobaczymy, komu tak naprawdę bliskie jest państwo obywatelskie, państwo obywateli, a nie państwo partyjne – podkreślił. Uznanie Kukiza zdobyły propozycje takie jak stworzenie Izby Dyscyplinarnej czy nowa instytucja skargi nadzwyczajnej.