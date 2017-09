Prezydent po spotkaniu z przedstawicielami klubów: Nie ma szans na poprawkę do konstytucji

– Trzy kluby parlamentarne powiedziały, że są gotowe przyjąć proponowane zmiany, niestety pan Ryszard Petru stanowczo się sprzeciwił – poinformował po spotkaniu prezydent. – To powoduje, że nie ma szans, żeby poprawka do konstytucji została wprowadzona, bo rozumiem, że Platforma Obywatelska nie przychodząc zademonstrowała sprzeciw – podsumował. Prezydent złożył alternatywną propozycję: „Wybór KRS większością 3/5 głosów, a jeżeli to się nie uda nie – włącza się drugi tryb. W tym kolejnym etapie każdy poseł będzie mógł zagłosować tylko na jednego kandydata”. – To w efekcie będzie powodowało multipartyjny wybór członków KRS i taka propozycja będzie ostatecznie w moim projekcie zmiany ustawy o KRS – poinformował.

– W imieniu Nowoczesnej poinformowałem prezydenta, że nie będzie naszej zgody na zmianie Konstytucji ani na gmeraniu w Konstytucji. Konstytucja to nie regulamin obozu harcerskiego, który można zmieniać w zależności od tego, że ktoś wymyślił nowy pomysł. Prezydent w tym momencie powiedział, że prawdopodobnie zrezygnuje z propozycji 3/5. Chcę podkreślić, że z naszej strony był jednoznaczny przekaz, że nie ma powodu, aby zmieniać Konstytucję i upolitycznienia sądownictwa – mówił Ryszard Petru po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

24 lipca prezydent Andrzej Duda zawetował dwie ustawy przygotowane przez PiS - dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w Sądzie Najwyższym. W opinii głowy państwa część przepisów była niekonstytucyjna. W związku z tym, prezydent zapowiedział przygotowanie własnych projektów ustaw. W trakcie prac nad nowymi przepisami, odbyły się konsultacje z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. W poniedziałek 25 września prezydent ogłosił wyniki prac nad nowymi ustawami.