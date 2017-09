Takich wyników prezydent nie miał od początku kadencji. Andrzej Duda bije kolejny rekord w sondażu

Wyniki najnowszego sondażu opublikowało Centrum Badania Opinii Społecznej. „Po raz kolejny poprawiły się oceny działalności Prezydenta RP Andrzeja Dudy i w efekcie są one najlepsze od początku jego kadencji” – informuje CBOS. Na wykresie zamieszczonym przez pracownię na Twitterze wyraźnie widać, że zielona linia, obrazująca poziom pozytywnych ocen pracy prezydenta, wyraźnie idzie w górę. Obecnie dobrze działania Andrzeja Dudy ocenia 68 proc. Polaków (wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do badania z połowy sierpnia). Złe zdanie na temat poczynań głowy państwa ma 25 proc. badanych, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat.

Dzisiejszy sondaż to nie jedyna dobra wiadomość dla prezydenta w ostatnim czasie. Andrzej Duda zdominował konkurentów także w rankingu zaufania. Głowa państwa od miesięcy pozostaje w nim niekwestionowanym liderem, a w ostatnim czasie prezydent zanotował wzrost poziomu zaufania o 3 pkt proc., do 74 proc. Daje to ogromną przewagę nad drugą w tym zestawieniu premier, w przypadku której zaufanie deklaruje 57 proc. badanych.