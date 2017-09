Najstarsza zakonnica na świecie to prawdopodobnie Polka

Siostra Cecylia Roszak urodziła się 25 marca 1908 roku w Kiełczewie koło Jarocina. Wiele wskazuje na to, że jest najstarszą zakonnicą nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dodatkowo jest najstarszą mieszkanką Małopolski. Siostra wstąpiła do dominikanek klauzurowych „na Gródku” w Krakowie, gdy miała 21 lat. 7 lutego 1931 roku złożyła pierwsze śluby zakonne, a po upływie trzech lat wieczyste. W 1983 w Kolonii Wileńskiej, była w grupie dominikanek, które chciały założyć tam nowy klasztor. W trakcie drugiej wojny światowej narażała życie, udzielając wraz z gronem mniszek, schronienia żydowskim harcerzom. Po wojnie siostra wróciła do Krakowa.

Podczas 86 lat pobytu w Zakonie siostra Cecylia Roszak była furtianką, organistką i kantorką. Kilka razy pełniła także funkcję przeoryszy krakowskiego klasztoru. Jak mówią dominikanki z Gródka – jeszcze kilka lat temu w imieniu konwentu prowadziła korespondencję zagraniczną w językach obcych.

Siostra Cecylia Roszak jest o ponad sześć miesięcy starsza od siostry Konrady Huber, dominikanki z klasztoru Matki Bożej w Niederviehbach w południowej Bawarii.