W Rzeszowie drukowane będą modele serca 3D

Jak powiedział PAP dyrektor ds. rozwoju strategicznego G2A.COM Patryk Kadlec, modele drukowane są w technologii SLA z żywicy fotopolimerowej. „Dzięki czemu uzyskujemy niespotykaną dotąd jakość wydruku oraz dokładne odwzorowanie budowy serca” – dodał. Kadlec podkreślił, że zastosowana technologia umożliwiła obniżenie dotychczasowych kosztów produkcji modelu o połowę. – W Rzeszowie robimy to nie tylko o wiele taniej, ale też znacznie szybciej, bo średni czas wydruku to ok. 3 godzin – zaznaczył.

Model serca 3D, który jest drukowany w stolicy Podkarpacia powstał we współpracy z zespołem krakowskich lekarzy pod kierunkiem dr. hab. med. Marcina Wiechecia z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei zespół Wiechecia współpracował również z grupą specjalistów wzornictwa przemysłowego pod kierunkiem Łukasza Tabakowskiego. W sumie powstawać będzie prawie 30 różnych modeli serca, które obrazować będą najczęstsze i najtrudniejsze do rozpoznania wady wrodzone serca. Szkolić się będą na nich studenci i lekarze.

Jak podkreślił Wiecheć, do tej pory studenci mogli się uczyć jedynie na zdiagnozowanych przypadkach, o ile pacjentka zgodziła się na ich obecność podczas badania. – Modele 3D pozwolą lekarzom ginekologom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, dzięki którym podczas badania USG będą w stanie rozpoznać konkretną wady – zaznaczył. Wrodzone wady serca stanowią jedną z najczęstszych przyczyn umieralności noworodków.

Modele serca 3D pozwolą studentom medycyny zapoznać się z cechami charakterystycznymi zdrowego serca i takiego, które jest obarczone wadami. Model składa się z 8 elementów, które po rozłożeniu umożliwiają szczegółową analizę w stosunku do porównywanego przypadku. Gotowy wydruk jest ręcznie malowany.

G2A.COM to jedna z największych na świecie platform aukcyjnych, gdzie użytkownicy mogą sprzedawać kody do gier. W 2016 r. na platformie przeprowadzono 22 miliony transakcji. Firma, która zajmuje się także drukiem 3D i tworzeniem aplikacji Virtual Reality, została założona w Polsce przez Dawida Rożka i Bartosza Skwarczka; jej główna siedziba mieści się w Hongkongu, biura ma m.in. w New Delhi, Szanghaju i Krakowie.

W Rzeszowie mieści się centrum badawczo-rozwojowe firmy, w którym pracuje ponad 700 osób z 40 krajów, posługujących się 24 językami.