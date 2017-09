Wyciek danych klientów czterech banków. Zostały wystawione na sprzedaż w internecie

W tzw. darknecie (forum sieci TOR) pojawiła się oferta sprzedaży danych klientów czterech banków. Chodzi o 143 rekordy klientów Credit Agricole, 438 rekordów klientów ING banku, 964 rekordy klientów mBanku oraz 1990 rekordów klientów Idea Banku. Autor oferty gwarantuje wyłączność na zakupione dane. Cena za jeden rekord wynosi 3 złote. TVN 24 BiS podkreśla, że jeden rekord to wiele informacji dotyczących właściciela konta takich jak imię i nazwisko, kwota na rachunku, numer rachunku, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL. Wśród prywatnych danych nie ma jednak loginów oraz haseł potrzebnych do zalogowania się do systemów bankowości mobilnej. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób oferent uzyskał dostęp do tylu prywatnych informacji.

Dr Premysław Barbich ze Związku Banków Polskich zapewnił, że sprawa jest już wyjaśniania przez organy ścigania. Przedstawiciel ZBP dodał, że „dane, które trafiły do internetu nie są kompletne, a więc nie mogą posłużyć do stworzenia pełnego profilu osoby, który pozwala np. na wyłudzenie kredytu” . Dr Barbich zaznaczył, że „sam wyciek danych dotyczy bardzo niewielkiej grupy osób” . – Mamy obecnie blisko 30 milionów kart kredytowych i płatniczych oraz blisko 15 milionów klientów, którzy korzystają z bankowości internetowej – tłumaczył.

Portal TVN 24 podkreśla, że klienci, którzy chcą się bronić przed wyciekiem danych powinni przede wszystkim jak najszybciej zastrzegać karty czy dowody osobiste, które zostaną skradzione. Ponadto, pracownicy banku, którzy zauważą podejrzaną sytuację taką jak wypłata dużej kwoty pieniędzy są zobowiązani do podejmowania działań ostrzegawczych.