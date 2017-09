Którego polityka Cezary Żak zagra w „Uchu prezesa”? Aktor pokazał pierwsze zdjęcie w charakteryzacji

Cezary Żak to kolejny ceniony aktor, który pojawi się w drugim sezonie „Ucha prezesa” . W pierwszym odcinku nowej serii w rolę ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina wcielił się Andrzej Seweryn. Nie umknęło to uwadze wicepremiera, który na Twitterze skomentował odcinek. Umieścił także zdjęcie prezentu oraz listu kierowanego do aktora. „Z podziękowaniami dla Pana Andrzeja Seweryna za znakomitą rolę w »Uchu Prezesa«” – napisał polityk.

W kolejnych odcinkach produkcji pojawi się nowy bohater, którego zagra Cezary Żak. Aktor udostępnił na swoim profilu na Facebooku pierwsze zdjęcie w nowej charakteryzacji. „Oto moje kolejne wcielenie.Może zgadniecie kto?” – napisał Żak na swoim profilu na Facebooku. Internauci od razu odgadli, że chodzi o „Ucho prezesa” . Fani aktora dopatrzyli się również podobieństwa do wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, w rolę którego wcieli się Cezary Żak.

„Ucho prezesa”

„Ucho prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć" – czytamy na profilu „Ucha prezesa” na Facebooku. Podkreślono, że program jest kontynuacją „Posiedzenia rządu”, które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. „Teraz bohater nie jest premierem – nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu” – czytamy.