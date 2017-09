Schetyna: Prezydent przyjął filozofię Jarosława Kaczyńskiego

Lider PO wyjaśnił, dlaczego podjął decyzję o odrzuceniu zaproszenia Andrzeja Dudy do rozmów nad zmianą konstytucji, która miałaby umożliwić przeprowadzenie prezydenckiej wersji ustawy o KRS. – Prezydent przyjął filozofię Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Grzegorz Schetyna. – Patrzę na to, co wynika z rozmowy Kaczyński - Duda i jaki jest projekt niekonstytucyjnej ustawy – dodał przewodniczący PO. Schetyna oznajmił także, że PO ma własny projekt ustawy. – Tak, złożyliśmy go, to jest projekt, który dyskutowaliśmy. Jest to projekt stowarzyszenia Iustitia. Tam KRS jest wybierany przez sądy różnych szczebli – tłumaczył.

Schetyna skomentował też wysokie notowania partii rządzącej w sondażach. Stwierdził, że jest to wynikiem prowadzonej przez nią polityki, opartej na rozdawaniu pieniędzy, transferach socjalnych.

Przewodniczący PO wypowiedział się także na temat planów związanych z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. – 21 października mamy konwencję samorządową. Przeprowadzimy, pokażemy program dla samorządów. Pokażemy wizję Polski, jak powinna wyglądać władza w Polsce – zapowiedział.