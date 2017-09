Suski pojechał do Chin „promować polską kulturę”. Podróż kosztowała 15 tysięcy złotych

Z informacji „Super Expressu” wynika, że poseł PiS Marek Suski postanowił umilić sobie czas pomiędzy kolejnymi posiedzeniami sejmowej komisji ds. Amber Gold, której jest członkiem. Polityk partii rządzącej udał się do Chin. W Pekinie Marek Suski spędził cztery dni. Celem jego podróży był konkurs pianistyczny „Jade Bird Chopin” poświęcony muzyce wybitnego polskiego muzyka Fryderyka Chopina. Suski wysłuchał wielu koncertów muzyki klasycznej.

W rozmowie z „Super Expressem” parlamentarzysta powiedział, że „pojechał do Chin, aby promować polską kulturę” . – Do Chin pojechałem promować polską kulturę. Uważam, że to wydarzenie to coś, czym możemy się chwalić – tłumaczył. Jak podaje dziennik, Marek Suski miał wyjaśnić, że „jego wyjazd kosztował 15 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany ze środków Prawa i Sprawiedliwości” .