Największy holding finansowy na świecie otworzy siedzibę w Polsce. Będzie 3 tys. nowych miejsc pracy

J.P. Morgan jest globalną instytucją finansową z siedzibą w Nowym Jorku. Swoje biura ma w ponad 100 krajach, prowadząc działalność w ramach pięciu głównych sektorów: Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking, Asset Management oraz Corporate. Głównymi klientami są Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni, m.in.: państwowe fundusze majątkowe, firmy ubezpieczeniowe, pracownicze programy emerytalne, prywatni inwestorzy.

– Inwestycja J.P. Morgan to jeden z najważniejszych projektów w branży finansowej i potwierdzenie, że Polska odnosi znaczące sukcesy w zdobywaniu inwestycji o globalnym znaczeniu i przyciąganiu wartościowych miejsc pracy. Cieszę się, że to w Polsce powstaje centrum, działające na styku sektora finansowego i nowych technologii, które przyczyni się do zatrzymania w naszym kraju wysoko wyspecjalizowanych pracowników. To efekt ciężkiej pracy wielu osób, również naszych intensywnych spotkań z inwestorami w Londynie czy w Nowym Jorku – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Steve Cohen, Dyrektor Zarządzający, Szef Centrum Korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie dodał, że „centra technologiczne i operacyjne zarządzane są w modelu 24 h na dobę, 365 dni w roku” . – Polska posiada wysoko wykwalifikowaną i technologicznie zorientowaną kadrę pracowniczą o szerokich horyzontach oraz infrastrukturę ekonomiczną, która jest idealna dla naszej firmy. Jest mi bardzo miło zakomunikować otworzenie centrum korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie, w którym zostanie zatrudnionych ponad 3000 pracowników w następnych trzech latach – podkreślił.

W warszawskim centrum pracę znajdzie 3000 osób. Celem realizowanej inwestycji jest utworzenie centrum korporacyjnego, którego działalność będzie odpowiadać na wewnętrzne zapotrzebowanie organizacji w zakresie serwisów korporacyjnych. Dla celów realizacji inwestycji w Warszawie został zarejestrowany oddzielny podmiot J.P. Morgan Poland Services. W strategii rozwoju firmy ważną rolę odgrywa kooperacja z uniwersytetami. J.P. Morgan deklaruje chęć ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi. Firma wraz z nimi pragnie tworzyć najbardziej przydatne z praktycznego punktu widzenia kierunki studiów, jak również współtworzyć programy stażowe i szkoleniowe dla studentów oraz uczestniczyć w seminariach i wykładach.