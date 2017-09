Zmarł jeden z uczestników Maratonu Warszawskiego. Stracił przytomność na trasie

Maratończyk, który brał udział w 39. PZU Maratonie Warszawskim, zasłabł podczas wyścigu. Jak zapewniają organizatorzy, otrzymał natychmiastową pomoc służb ratowniczych. Uczestnik został też przewieziony do szpitala bielańskiego. Tam podjęto trwającą kilka godzin akcję ratunkową, która niestety nie zakończyła się powodzeniem. Biegacz zmarł w warszawskim szpitalu.

Organizatorzy zapewnili o gotowości do pełnej współpracy ze służbami, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tragicznego zdarzenia. Poinformowali również, że do momentu wyjaśnienia sprawy, nie będą udzielać więcej informacji. Fundacja „Maraton Warszawski” złożyła rodzinie zmarłego uczestnika kondolencje.

Maraton Warszawski to organizowana corocznie na początku jesieni masowa impreza dla biegaczy. Pierwsza edycja odbyła się w 1979 roku. Trasa prowadzi zwykle przez najbardziej reprezentacyjne punkty stolicy. Najkrótszy czas, w jakim tego roku, uczestnicy kończyli maraton, to nieco ponad 2 godziny. Dystans do pokonania to 42 kilometry i 195 metrów.