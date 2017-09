PO, PSL i Nowoczesna zakładają zespół do koordynowania prac w Sejmie

Na temat planów, związanych z zespołem koordynacyjnym wypowiedzieli się przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesna, poseł PO oraz poseł PSL. Andrzej Halicki z PO tłumaczył, że zespół będzie spotykać się przed każdą sesją plenarną Sejmu, ale też w trakcie prac Sejmu, by reagować na bieżące zdarzenia. Ma też podsumowywać każdą sesję, a pomiędzy nimi, wymieniać się informacjami. Poseł PO zapewnił również, że w ramach współpracy, będą rozmawiać na temat poszczególnych punktów obrad Sejmu, a także na temat kwestii podnoszonych przez poszczególne kluby. – Będziemy wspierać swoje pomysły – powiedział Halicki.

– Niedługo będzie wotum nieufności w stosunku do ministra Jurgiela, jak i również działania codzienne, podzespoły, zespół do spraw reformy sądownictwa, jak i inne zespoły, które mogą powstać w Sejmie. To powoduje, że należy współpracować. Powinniśmy koordynować naszą pracę i regularnie się spotykać – oświadczyła Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.