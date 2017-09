Próbował wywieźć z Polski ciągnik. Pojazd został skradziony w Japonii

Jest to dość wyjątkowy przypadek, ponieważ podczas prowadzonych kontroli granicznych, funkcjonariusze odzyskują zazwyczaj pojazdy skradzione na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej. Pojazdy, które zostały skradzione na terenie innych kontynentów, na wschodniej granicy kraju pojawiają się bardzo rzadko.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych, na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku. Na kierunku wyjazdowym zatrzymano obywatela Ukrainy. Podróżny usiłował wyjechać z Polski samochodem dostawczym z lawetą, na której przewoził ciągnik rolniczy Kubota o szacunkowej wartości blisko 30 tysięcy złotych. W czasie kontroli granicznej funkcjonariusze ustalili, iż maszyna została skradziona na terytorium Japonii. – To, w jaki sposób traktor trafił do Europy, wykaże śledztwo. Być może Ukrainiec kupił ten traktor nie będąc świadomym, iż został on wcześniej skradziony – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Od początku roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG, odzyskali pojazdy i podzespoły samochodowe pochodzące z przestępstwa o wartości ponad 11 mln zł.