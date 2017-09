Rząd zaczipuje wszystkie psy i koty? To pomysł na walkę z ich bezdomnością

Jak politycy chcą zapobiegać porzucaniu zwierząt i zlikwidować przepełnienie w schroniskach? Według najnowszego pomysłu resortu rolnictwa lekiem na całe zło ma być centralna baza danych o właścicielach psów i kotów. Obowiązek rejestracji i wszczepienia podskórnego transpondera swojemu pupilowi dotyczył będzie każdego właściciela i hodowcy tych czworonogów. Ustawą objęci mają być też osoby prowadzące schroniska. W ten sposób obok bezdomności zwierząt rząd chce także walczyć z przypadkami znęcania się i bestialstwa wobec bezbronnych stworzeń.

Według planów, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wszczepienie elektronicznego czipa pod skórę psa będzie musiało nastąpić nie później niż podczas pierwszego obowiązkowego ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, a w odniesieniu do starszych psów – w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Właściciele kotów będą musieli zrobić to samo w ciągu roku. Karą za niedostosowanie się do nowych przepisów będzie grzywna. Nadzór w tej kwestii prowadzić mają inspekcje weterynaryjne. Ministerstwo zapewnia, że zamierza jeszcze przeprowadzić konsultacje publiczne w tej sprawie.