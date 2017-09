Zofia Romaszewska: Mam nadzieję, że wreszcie dojdzie do rekonstrukcji rządu

Zofia Romaszewska zaznaczyła, że absolutnie nie ma na myśli konieczności zmiany szefa rządu. – Uważam, że mamy świetnego premiera. Bardzo dobrego – podkreśliła doradczyni prezydenta. Na pytanie, czy niektórzy ministrowie powinni odejść, Romaszewska odpowiedziała zdecydowanie: „Tak”. Nie chciała jednak zdradzić, kogo ma na myśli.

Prowadzący dopytywał, czy podpowiedzą może być krytyka ministra sprawiedliwości, jaka padła wcześniej z ust byłej opozycjonistki. Doradczyni prezydenta mówiła bowiem, że minister sprawiedliwości, dzięki ustawie o sądach powszechnych ma od dwóch miesięcy możliwość usuwania funkcjonujących w nich układów, ale tego nie robi. Zofia Romaszewska stwierdziła jednak, że nie ma na myśli Zbigniewa Ziobry, jako osoby do wymiany.

Podkreśliła przy tym, że szef resortu sprawiedliwości „rzeczywiście zrobił dużo, żeby coś w tych sądach ruszyć”. – Jeśli dalej nie będzie robił, to należy go wyrzucić. Ale jeśli wreszcie nie zabierze się do roboty i nie zacznie zmieniać i rzeczywiście rozbijać te układy, które są skrzyżowaniem prokuratury i sądów, to będzie bardzo niedobrze – wskazała Romaszewska, dodając, że „na szczęście ona nie jest Beatą Szydło”.