RMF FM: Wnikliwy przegląd teczek w BBN

W ubiegłym tygodniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w komunikacie, że szef BBN Paweł Soloch podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę z płk. Czesławem Juźwikiem, ekspertem w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Decyzja podjęta została po uzyskaniu informacji o jego służbie w Wojskowej Służbie Wewnętrznej w latach 1983-1990.

Powyższa sytuacja była iskrą zapalną do tego, aby zweryfikować przeszłość także innych pracowników BBN. Według nieoficjalnych informacji, pozyskanych przez reporterów RMF FM, powstał w tym celu specjalny wewnętrzny zespół. Jego zadanie to wnikliwy przegląd teczek, który ma rozwiać wątpliwości co do ewentualnej pracy w organach bezpieczeństwa PRL. RMF FM podaje również, że proces weryfikacji ma dotyczyć nawet kilkadziesiąt osób, a pomóc w tym mają zarówno mechanizmy i informacje z samego BBN, jak i odrębnych instytucji.