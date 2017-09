Rafalska: Ponad 176 tys. osób złożyło wnioski o przejście na emeryturę

– Na 25 września wniosków pierwszorazowych, które zostały złożone w ZUS jest ponad 176 250 i trzeba wyraźnie powiedzieć, że to olbrzymie tempo składania wniosków w pierwszych dniach, kiedy składano ich po dwadzieścia kilka tysięcy dziennie, znacząco zmalało - średnio jest to poniżej 10 tys. – powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

– Mówiliśmy o tym, że ok. 25 proc. może pozostać na rynku pracy i będzie kontynuowało zatrudnienie. Być może to przejście na emeryturę będzie się odbywało etapowo, spokojnie. […] Część będzie chciała pracować do końca roku, a część być może zaczeka na bardzo korzystną waloryzację czerwcową i przedłuży sobie zatrudnienie np. o tych kilka miesięcy – dodała minister.

Pod koniec sierpnia br. Rafalska poinformowała, że według szacunków odejście 82 proc. uprawnionych tuż po obniżeniu wieku emerytalnego oznaczałoby, że liczba emerytur wypłaconych na koniec grudnia 2017 r. wzrosłaby o ok. 331,3 tys. Jak wówczas podała minister, liczba wniosków od osób, które będą mogły przejść na emeryturę dzięki nowej ustawie będzie później spadać - w 2018 r. do 148 tys., a w 2019 r. - do 90 tys.

Podpisana przez prezydenta w grudniu ubiegłego roku ustawa przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.