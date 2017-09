Jacek Kurski wyrzucił dyrektorów TVP. Prezes mówi o „karaniu za błędy”

Wicedyrektor TVP2 Tomasz Mazur i wicedyrektor biura programowego TVP Marcin Stefaniak zostali odsunięci od dotychczasowych obowiązków. Powodem były ich decyzje dotyczące emisji programów rozrywkowych na zagranicznych licencjach w tym samym czasie na kanałach TVP1 i TVP2.

W weekend 15-17 września, na kanale TVP1 odbywała się transmisja festiwalu w Opolu. W związku z tym nie wypuszczono wówczas premierowego odcinka talent-show „Voice of Poland”. Zaległość została nadrobiona w następny weekend (23-24 września). W niedzielę, w tym samym czasie co odcinek muzycznego show, na TVP1 ukazał się odcinek serialu „Dziewczyny ze Lwowa”, następnie „Rolnik szuka żony”. A to wszystko w tzw. prime-time.

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski potwierdził informację opublikowaną przez Dziennik.pl o wyciągnięciu konsekwencji wobec pracowników – Telewizja, tak jak każda korporacja jest profesjonalnie zarządzana, kiedy nagradza za sukcesy, a karze za błędy – powiedział Kurski.

Portal Wirtualnemedia.pl poinformował także, iż następstwa dyscyplinarne mogą być wynikiem tego, że pracownicy nie skonsultowali swoich decyzji z przełożonymi. Nieoficjalnie przekazał też, iż Stefaniak został odwołany z funkcji wicedyrektora biura programowego, niewykluczone jednak, że zajmie inne stanowisko w TVP. Mazur został zawieszony jako wicedyrektor TVP2, ale wciąż pracuje jako wydawca programu „W tyle wizji” w TVP Info.