Wałęsa w ogniu krytyki. Tym razem dostało mu się od milionerki z Miami

Treść listu, który wystosowała Konsul Honorowa RP w Miami Blanka Rosenstiel do Lecha Wałęsy, opublikował portal niezalezna.pl. „Jako reprezentanci Polski i Polonii w Stanach Zjednoczonych, zwracamy się do Pana z prośbą o zaprzestanie bezzasadnych oskarżeń i wypowiedzi atakujących autorytet polskiego rządu i rządzących, którzy zostali wyłonieni w demokratycznych wyborach oraz o wstrzymanie się od politycznie motywowanych, kompromitujących konfliktów. Te spory szkodzą wszystkim i osłabiają pozycję Polski” – czytamy na wstępie listu. Dalej autroka zaznacza, że wynika to z troski o dobre imię Polski i racji stanu.

Rosenstiel podkreśla w liście, że niektóre z niedawnych wypowiedzi Lecha Wałęsy i zamieszczanych przez niego materiałów pod adresem przedstawicieli państwa polskiego, „często w stylu lub słowach nieodpowiednich do publicznej debaty, torpedują wysiłki Polonii w propagowaniu interesu Polski” . Autorka listu twierdzi także, że Wałęsa niszczy swój wizerunek poprzez „nieodpowiedzialne stwierdzenia i personalne ataki” oraz przyczynia się do eskalacji politycznego sporu. Blanka Rosenstiel martwi się też, że były prezydent „może działać pod wpływem osób lub grup, które chcą go wykorzystać do własnych cynicznych, prywatnych celów”.

List kończy się skierowanym do Wałęsy apelem o „załagodzenie debaty publicznej, zaprzestanie eskalacji konfliktów, wstrzymanie się od zapalnych i obraźliwych wypowiedzi na rzecz współpracy i sukcesu przemian w Polsce”. Autorka sugeruje również wystosowanie przeprosin wobec „dotkniętych osób publicznych”. Uważa, że prośba ma szczególne znaczenie, ponieważ obecnie „na Polskę spada bezpodstawna, politycznie motywowana i krzywdząca nagonka medialna z zagranicy, a ponadto dostrzega się dziś próby przerzucania na nasz naród odpowiedzialności historycznej za masowe zbrodnie z okresu wojen XX wieku”. Pod listem podpisała się Lady Blanka Rosenstiel oraz Przedstawiciele Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Kontrowersyjne wpisy Wałęsy

Blanka Rosenstiel prawdopodobnie w swoim liście nawiązuje m.in. do posta, który na początku miesiąca zamieścił na swoim Facebooku były prezydent. Był to fotomontaż, na którym Jarosław Kaczyński całował się z młodym Andrzejem Dudą. Treść została już usunięta.

Bale Polonijne w Miami

Dotychczas Lech Wałęsa był honorowym gościem na Balach Polonijnych organizowanych przez Blankę Rosenstiel w Miami. To prestiżowe wydarzenia, na których spotykają się ambasadorowie Polski i USA, ludzie związani z biznesem lub polityką. W tym roku były prezydent nie otrzymał zaproszenia.

Blanka A. Rosenstiel mieszka w Stanach Zjednoczonych od 1956 roku. Obecnie rezyduje w Miami Beach na Florydzie. W 1972 roku założyła Amerykański Instytut Kultury Polskiej, którego celem jest promocja polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Pełniła także funkcję członka i sponsora wielu organizacji i instytucji kulturalnych. Za swoją działalność Blanka Rosenstiel otrzymała między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta.