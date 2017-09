Pawłowicz: To nie jest tak, że prezydent ma najsilniejszą legitymację. My też mamy niespotykaną

– To nie jest tak, że prezydent ma najsilniejszą legitymację. My też mamy niespotykaną. Właściwie nie było do tej pory przypadku w nowej historii Polski, żeby jedna partia czy jeden blok mogły rządzić mając samodzielną większość. To nasze zwycięstwo jest ogromne – tłumaczyła posłanka Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Krystyna Pawłowicz nieuprawnione jest mówienie, że „posłowie mają niskie poparcie, a prezydenta popiera aż 8 milionów Polaków” .– Taka jest struktura. My nie możemy mieć po 8 milionów poparcia, ponieważ w przypadku partii to poparcie się kumuluje, a nie rozkłada na poszczególnych posłów. Andrzej Duda to był kandydat PiS, inny kandydat nie zdobył tyle głosów – tłumaczyła Pawłowicz.

Pytana o zaproponowane przez prezydenta rozwiązania odnośnie zmian w KRS oraz SN Pawłowicz powiedziała, że spodziewa się, wielu problemów. – Być może trzeba się docierać już na posiedzeniach Komisji sprawiedliwości. Na pewno będą spory, media, wrzaski, krzyki – mówiła posłanka.

Pawłowicz odniosła się m.in. do propozycji prezydenta, aby sędziowie przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat. Posłanka przypomniała, że obecnie „konstytucja nie reguluje wprost wieku przejścia sędziów w stan spoczynku” . – Mnie się wydaje, że prezydent przy poprzednich (zawetowanych) ustawach, kiedy chcieliśmy wygasić kadencję I prezes SN mówił, że będzie to niekonstytucyjne właśnie dlatego, że te kwestie reguluje zwykła ustawa, a nie ustawa zasadnicza. – Teraz jakby trochę zmienił zdanie i mówi tylko, że sędzia przejdzie na emeryturę w wieku 65 lata, czyli wprowadza trochę inne kryterium. To są takie nieuporządkowane rzeczy i propozycje, które są w części wynikiem tego, że tu chodzi o bardzo wielką stawkę – oceniła parlamentarzystka.