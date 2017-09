„Jak przyjdą prawdziwi muzułmanie...”. Korwin-Mikke o wizji „okupacji arabskiej”

Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że „woli być pod okupacją arabską niż pod okupacją Unii Europejskiej”. Argumentował, że „Hiszpania pod okupacją arabską przez prawie 500 lat kwitła”. W opinii europosła, „w tej chwili nie mamy problemu uchodźców”, a problem unijny wywołany został przez to, że „obiecano im zasiłki”. – Pan nie zauważył, że to są prawie sami mężczyźni? Ci wszyscy z Syrii, ich rodziny są w obozach dla uchodźców w Turcji, a oni przyjechali do Europy po zasiłki – zwracał się do prowadzącego rozmowę. Zdaniem europosła kryzys imigracyjny można rozwiązać, jeżeli powie się uchodźcom, że nie będzie żadnych zasiłków.

Janusz Korwin-Mikke ocenił, że zasiłki należałoby odebrać wszystkim, również Europejczykom. – Zasiłki niszczą imigrantów, ale także Polaków. Człowiek, który dostaje zasiłek, jest zdemoralizowany – ocenił.

We wtorek Unia Europejska wycofuje się z mechanizmu obowiązkowego rozdziału uchodźców. Wówczas wygasła także decyzja z września 2015 roku dotycząca podziału między unijne kraje 120 tys. migrantów w ramach systemu kwotowego. Ówczesny polski rząd z premier Ewą Kopacz na czele zgodził się na przyjęcie do Polski około 7 tys. uchodźców, ale po wygranej PiS władze wycofały się z tego zobowiązania. Od początku sprzeciw zgłaszały Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Tylko Malta się wywiązała

Organizacja Amnesty International, która przyjrzała się wykonaniu zobowiązań płynących z mechanizmu relokacji informuje, że po dwóch latach państwa Unii Europejskiej wypełniły plan w 28,7 proc. Ze swoich zobowiązań wywiązała się w pełni tylko Malta.

Amnesty International podkreśliła, że wśród największych oponentów programu znalazły sie Polska i Węgry, które odmówiły przyjęcia w ramach relokacji osób z Włoch i Grecji. Słowacja z kolei przyjęła 16 z 902 uchodźców, a Czechy 12 z 2691 osób. Hiszpania wypełniła 13,7 proc. planu, Belgia 25,6 proc., Holandia 39,6 proc., a Portugalia 29,1 proc. Finlandia przyjęła 1 951 osób (94 proc. całkowitych zobowiązań), a Irlandia 459 osób (76,5 proc. zobowiązań tego kraju).

Jedynym krajem Unii Europejskiej, który przyjął wszystkich uchodźców jest Malta. Norwegia i Lichtenstein, które przystąpiły do programu dobrowolnie, przyjęły zadeklarowane odpowiednio 1500 i 10 osób.