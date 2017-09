Zakaz handlu w co drugą niedzielę? „Solidarność” przeciwna takiemu rozwiązaniu

Prawo i Sprawiedliwość od kilku miesięcy zastanawiało się w jakim kierunku powinny iść zapisy dotyczące zakazu handlu. „Solidarność” apelowała o ograniczenia we wszystkie niedziele. Pojawiały się również propozycje skrócenia czasu pracy do godziny 14:00. – W sprawie jest już polityczna decyzja – poinformował Janusz Śniadek.Były szef „S” twierdził, że handel ma zostać ograniczony w dwie niedziele w miesiącu.

Okazuje się jednak, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Pomysł sejmowej podkomisji ds. rynku pracy zakładający zakaz handlu w co drugą niedzielę miałby wejść w życie już od początku 2018 roku. Takie rozwiązanie krytykuje jednak „Solidarność” , która domaga się całkowitego zamknięcia sklepów w niedziele. Rzecznik komisji krajowej związku Marek Lewandowski powiedział w rozmowie z Radiem ZET, że „dostrzega brak konsekwencji w działaniach partii rządzącej” . – W pewnym sensie nie rozumiemy PiS-u. Bo przecież gdy PiS był w opozycji i jego posłowie składali projekt ustawy o handlu w niedzielę, to zakładał on wszystkie niedziele. Wtedy byli bardziej jednoznaczni – tłumaczył.

Według przedstawiciela „S” „jest to w pewnym sensie złamanie własnych deklaracji wyborczych” . – Dzisiaj stali się w jakiś niewytłumaczalny sposób ostrożni. „Solidarność” będzie podtrzymywać swoje stanowisko zakładające całkowity zakaz handlu we wszystkie niedziele – podkreślił.



Problematyczny zakaz

Prace nad obywatelskim projektem zakazu handlu w niedziele, pod którym podpisało się ponad pół miliona osób, toczą się od ubiegłego roku. W marcu 2017 roku Rada Ministrów zarekomendowała kontynuację prac nad projektem, jednak postawiła kilka zastrzeżeń i zaproponowała, by np. wolna była co druga niedziela. Z kolei Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego proponuje, by handel w niedziele był dozwolony tylko do godziny 13.

W marcu tego roku Rada Ministrów zajęła stanowisko w tej sprawie. W ówczesnej opinii rząd zaznaczył, że prace nad projektem powinny być kontynuowane przy uwzględnieniu i „wnikliwym rozważeniu wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy”.