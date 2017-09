Rzecznik KRS ostro o politykach: Mogę pokazać posłów, którzy przemawiali po pijaku z mównicy

Sędzia ocenił również propozycje Andrzeja Dudy odnośnie zmian w KRS i Sądzie Najwyższym. W ocenie rzecznika KRS sposób wyboru sędziów zaproponowany przez prezydenta jest korzystny dla PiS. – Jeżeli przyjmiemy model, który proponuje prezydent - czyli PiS będzie miał wskazanych 7 swoich sędziów - i dodamy do tego 6 przedstawicieli, których PiS ma już w KRS, to PiS będzie miał 13 osób na 25. To oznacza, że wygrywa każde głosowanie – tłumaczył. Waldemar Żurek powiedział również, że „stworzenie w Sądzie Najwyższym izby, której członkowie będą wybierani przez Senat (ławnicy), sprawi, że nie będzie to wielobarwny KRS, a organ całkowicie zarządzany przez partię” .

Rzecznik KRS mówił również o immunitecie sędziowskim oraz akcji Polskiej Fundacji Narodowej Sprawiedliwe sądy. W jednym z elementów kampanii opisano historię sędziego, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Pytany o to, jak środowisko radzi sobie z takimi przypadkami, Waldemar Żurek tłumaczył, że „pijani sędziowie są natychmiast wykluczani z zawodu” . – Trwa to zazwyczaj trochę ponad rok, ze względu na procedury odwoławcze. Nie jesteśmy grupą aniołów, zdarzają się wśród nas osoby uzależnione od alkoholu. Musimy pomagać im wleczeniu, ale i dbać o standardy – ocenił.