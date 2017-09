Zamość. Niepełnosprawna umysłowo kobieta zgwałcona na cmentarzu. Prokuratura umorzyła sprawę

O sprawie poinformowała „Gazeta Wyborcza” . 26-latka spod Zamościa posiada orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej w stopniu znacznym. Kobieta ma problemy z orientacją w terenie oraz wyrażaniem niektórych swoich myśli. W listopadzie ubiegłego roku podczas wizyty na cmentarzu miała zostać zgwałcona przez 51-letniego mężczyznę z sąsiedniej wsi.

Kobieta zaszła w ciążę. W szóstym miesiącu urodziła dziecko, które ważyło zaledwie 1,1 kg. Noworodek ma ciężką wadę serca i oczekuje w szpitalu na operację. 26-latka trafiła do szpitala neuropsychiatrycznego z objawami depresji. W tym czasie opiekę nad dzieckiem sprawuje jej matka oraz siostry. 51-letni sprawca napaści zrzekł się ojcostwa i nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, co się stało.

Śledztwo w sprawie gwałtu na 26-latce prowadziła Prokuratura Rejonowa z Zamościa. Jak podaje Gazeta Wyborcza, śledczy nie dopatrzyli się jednak znamion czynu zabronionego. W ocenie prokuratury na cmentarzu nie doszło do gwałtu. – Sprawca nie stosował przemocy, kobieta nie stawiała oporu, więc nie można w tej sprawie postawić żadnego zarzutu – tłumaczył rzecznik prokuratury.