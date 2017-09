Policjanci z Archiwum X wyjaśnili zbrodnię sprzed 26 lat

Funkcjonariusze z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu rozwiązali sprawę przestępstwa sprzed lat. Chodzi o zabójstwo mężczyzny, do którego doszło w październiku 1991 roku. Dolnośląscy policjanci wpadli na właściwy trop podczas wyjaśniania innej zbrodni popełnionej w 1993 roku na terenie tego samego powiatu.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego we Wrocławiu zajmujący się ponowną analizą niewyjaśnionych przestępstw zatrzymali w środę rano 61-letniego mężczyznę i 55-letnią kobietę, podejrzanych o zabójstwo sprzed 26 lat. Do zbrodni doszło w nocy z 17 na 18 października 1991 roku w jednym z domów na terenie powiatu lwóweckiego.

Został wówczas zamordowany 32-letni mężczyzna. O zdarzeniu zawiadomiła policję jego żona, która twierdziła, że napadu dokonali nieznani jej sprawcy. Po ustaleniu przez funkcjonariuszy z Archiwum X kto popełnił zbrodnię, współpracy z innymi jednostkami oraz zgromadzonemu materiałowi dowodowemu, popartemu badaniami biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego, udało się wskazać podejrzanych. Okazało się, że to żona zamordowanego oraz jej partner. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że zgłoszony przez kobietę napad był sfingowany. Para zatrzymanych została doprowadzona do prokuratury, gdzie na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszała zarzut zabójstwa.