Postrzelił ekspedientkę w brzuch i pogryzł świadka zdarzenia. 61-latek w rękach policji

Ekspedientka sklepu osiedlowego w centrum Zabrza została postrzelona przez 61-letniego mężczyznę. Świadkowie nie pozwolili agresorowi uciec z miejsca zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co skłoniło go do popełnienia przestępstwa.

Galeria:

Zabrze. Mężczyzna postrzelił kobietę w sklepie osiedlowym W sklepie osiedlowym w Zabrzu miało miejsce niecodzienne zdarzenie. W czwartek w samo południe do sklepu wtargnął mężczyzna. Następnie 61-latek postrzelił ekspedientkę z broni prochowej. 43-letnia kobieta została ranna w brzuch, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie poszkodowana przebywa w szpitalu. Sprawcy nie udało się uciec z miejsca zdarzenia, ponieważ świadkowie uniemożliwili mu opuszczenie lokalu. Jeden z nich został pogryziony przez mężczyznę w trakcie szarpaniny. Sprawca został na miejscu zatrzymany przez policję, po czym trafił do aresztu. Na terenie zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła broń, a także przeprowadziła oględziny. Na razie nie wiadomo, dlaczego 61-letni mężczyzna zaatakował ekspedientkę. W sprawie prowadzone jest dochodzenie. Policja sprawdza, czy mężczyzna był już wcześniej karany.