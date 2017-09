Z Wiednia do Warszawy przez rodzinną gminę premier Szydło. Nowa trasa pociągu PKP

W blisko 12 tysięcznych Brzeszczach zatrzymywały się głównie składy towarowe. O bezpośrednim połączeniu z Warszawą do tej pory mieszkańcy mogli jedynie pomarzyć. A jednak - od grudnia rozkład jazdy w Brzeszczach zmieni się radykalnie. Będzie bezpośrednie połączenie z Warszawą, a nawet z Wiedniem czy Pragą. Skład nie będzie już jeździł przez Katowice, a przez Kraków, Oświęcim czy też właśnie Brzeszcze.

– Podjęliśmy program przybliżania kolei dalekobieżnych do tzw. Polski powiatowej. Na wnioski lokalnej społeczności gminy Brzeszcze uruchomiliśmy tę stację w rozkładzie jazdy. Mogę zapewnić, że mieszkańcy Brzeszcz udający się do Warszawy, będą mieli dogodne połączenie – mówi Agnieszka Serbeńska z PKP Intercity.

Nowe życie stacji Brzeszcze Jawiszowice

Po ponad roku, gdy na stacji Brzeszcze Jawiszowice nie zatrzymał się żaden pociąg, ruch przywrócono niespodziewanie w połowie grudnia 2016 roku. Aktualnie zatrzymują się tam pociągi na dwóch trasach - z Krakowa do Pragi i z Krakowa do Budapesztu. – Uruchomienie nowych postojów wynika z prowadzonej polityki przybliżania kolei dalekobieżnej mieszkańcom Polski powiatowej. Nowe stacje typowane są na podstawie m.in. wniosków od podróżnych, a potem są one konsultowane z Ministerstwem Infrastruktury. Gmina Brzeszcze ma duży potencjał pasażerów – tłumaczył w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak.