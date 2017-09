CBŚP rozbiło gang handlarzy narkotyków. Cztery osoby trafiły do aresztu

Policjanci z katowickiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się wewnątrzwspólnotowym nabywaniem środków odurzających oraz ich obrotem. Grupa handlowała narkotykami i dopalaczami rozprowadzając je m.in. wysyłkowo. Nad przestępczą szajką wspólnie policjanci i pogranicznicy pracowali od kilkunastu miesięcy. Od początku prowadzonej sprawy mundurowi zabezpieczyli kilkanaście kilogramów dopalaczy i narkotyków. Z zabezpieczonych środków można by przygotować około 5 tysięcy działek marihuany, oraz około 100 tysięcy porcji innych środków odurzających m.in. mefedronu, pentedronu, 3MMC, 4 MMC, bufedronu, 3CMC, 4 CMC.

Funkcjonariusze wkroczyli do pięciu mieszkań w powiecie częstochowskim, w których zatrzymali pięć osób w wieku 28-47 lat. Do akcji, strażnicy graniczni użyli także psa przeszkolonego do wykrywania środków odurzających. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, a także zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, m.in. wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Ponadto dwie osoby usłyszały zarzuty prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym w tej sprawie grozić może kara do 15 lat więzienia.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, na wniosek prokuratury, sąd tymczasowo aresztował cztery osoby na trzy miesiące.