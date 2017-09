Dobra informacja dla artystów. Minister kultury zapowiada dwukrotne zwiększenie ulgi podatkowej

– Jak pamiętamy, w 2012 roku poprzedni rząd zlikwidował ulgi dla twórców. Nasz rząd wprowadził do prac rządu ustawę, która miała przywrócić te ulgi. Pracujemy nad nią już od roku i dzisiaj mamy pierwszą dobrą informację. Jest zgoda wicepremiera Morawieckiego na to, żeby zwiększyć limit od którego można liczyć 50-procentowe koszty uzysku dwukrotnie. Myślę, że dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy, jest to dobra wiadomość – powiedział Piotr Gliński podczas briefingu w Sejmie.

Wicepremier Mateusz Morawiecki dodał, że „jest to możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego” . – Dzisiaj chcemy dać lepszą przestrzeń do działania dla artystów. Z wyobraźni i siły ducha artystów płynie również siła państwa. Artyści mają bezpośrednie przełożenie na gospodarkę, mają wpływ na technologie – tłumaczył minister finansów i rozwoju.

Morawiecki poinformował również, że limit będzie zwiększony z 80 do 160 tys. zł. Do takiej sumy będzie można odliczać koszty 50 proc. Szacowane koszty budżetowe to około 200 milionów złotych. Zmiana ma wejść w życie na początku 2018 roku.