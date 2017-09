Europoseł PiS: Powinna nastąpić rekonstrukcja rządu

Była opozycjonistka, a obecnie doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy o potrzebie rekonstrukcji rządu mówiła w środę. Zofia Romaszewska zaznaczyła, że „absolutnie nie ma na myśli konieczności zmiany premiera” . Na pytanie, czy niektórzy ministrowie powinni odejść, Romaszewska odpowiedziała zdecydowanie: „Tak”. Nie chciała jednak zdradzić, kogo ma na myśli. Do tego stwierdzenia odniósł się europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski.

– Wszyscy wiemy, że pojawia się pewien rodzaj krytyki rządu. Z drugiej strony jest wysokie poparcie społeczne, rząd ma niewątpliwie sukcesy, w związku z tym to jest trudna decyzja do podjęcia. Osobiście uważam, że rzeczywiście rekonstrukcja powinna nastąpić – powiedział prof. Krasnodębski.

Profesor Krasnodębski unikał konkretnej odpowiedzi na pytanie którego z ministrów w pierwszej kolejności trzeba by wymienić. Stwierdził, że „najpierw należałoby przeprowadzić ścisły audyt, co ma nastąpić w listopadzie” . Nie chciał także jednoznacznie wypowiedzieć się na temat zmiany premiera. Wyraził opinię, że Beata Szydło, która obecnie piastuje to stanowisko jest „bardzo popularną panią premier”.