Dymisja w rządzie premier Beaty Szydło. Powodem względy osobiste

Jerzy Szmit pełnił w ministerstwie funkcję podsekretarza stanu. Był odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy. Jerzy Szmit, jako wiceminister infrastruktury, był inicjatorem dialogu z branżą drogową. Jej wymiernym efektem było powołanie Rady Ekspertów.

W latach 2011-2015 Jerzy Szmit był posłem. W ramach poselskiego mandatu był członkiem Komisji Finansów, Komisji Infrastruktury, przewodniczącym podkomisji stałej ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. W latach 2005-2007 był senatorem i przewodniczącym komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.

Jak podaje Gazeta.pl polityk, który był odpowiedzialny za transport drogowy, dwukrotnie stracił w przeszłości prawo jazdy. W 2009 roku za przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych i w 2017 roku dokładnie za to samo przewinienie. To jest rzecz, która każdemu może się zdarzyć. Jeżdżę szybko... znaczy no człowiek się spieszy, jest dużo spraw. Nie korzystałem z immunitetu. Gdy utraciłem prawo jazdy szedłem na egzamin, zdawałem go. Tak jak normalny człowiek tłumaczył.