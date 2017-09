Szydło dla „Le Figaro”: Polska nie ingeruje w sprawy wewnętrzne Francji

Szefowa polskiego rządu oceniła, że Unia Europejska musi szukać rozwiązań, które zmierzają ku jedności, aby nie pojawiły się nowe ruchy antyeuropejskie. W opinii Beaty Szydło trzeba rozwijać idee równości, praworządności, wolności, a także wartości chrześcijańskie, które „zjednoczyły Europę w przeszłości, ale zostały odłożone na bok”.

Premier zaznaczyła, że nie będzie mówiła o kryzysie między Polską a Unią Europejską, ale o rozbieżności poglądów. Zwróciła uwagę na sytuację we Francji. – Podczas gdy od dwóch lat we Francji trwa stan wyjątkowy i część opozycji krytykuje podejmowane działania antyterrorystyczne, my nie ingerujemy w wewnętrzne sprawy Francji. Wierzę, że władze Francji potrafią jak najlepiej zapewnić swojemu krajowi bezpieczeństwo – zaznaczyła. Dodała ponadto w tym kontekście, że polski rząd wybrany został demokratycznie, a Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej. Wyraziła oczekiwanie, że instytucje unijne, zwłaszcza Komisja Europejska, będą działały w ramach przyjętych traktatów.

Szefowa Rady Ministrów pytana była również o kwestię przyjmowania przez Polskę uchodźców. Przypomniała, że wielu Polaków straciło życie, chcąc ocalić swą wolność. Przypomniała, że milion obywateli Ukrainy znalazło w Polsce mieszkanie i prace. Jednocześnie odnosząc się do imigrantów z Bliskiego Wschodu premier wyjaśniła, że proces ich identyfikacji był serią porażek. Jak tłumaczyła, Polska prowadzi wiele projektów humanitarnych, aby nieść potrzebującym ludziom pomoc. Podkreśliła, że należy skutecznie chronić zewnętrzne granice Unii Europejskiej.