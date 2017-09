Waszczykowski o zwrocie wraku tupolewa: Rosja nie chce dopuścić do odkrycia prawdziwych powodów katastrofy

Szef MSZ oświadczył, że „Rosjanie nie chcą podjąć współpracy w sprawie katastrofy smoleńskiej z 2010 roku” . Odmawiają także wydania wraku. Według Waszczykowskiego „argumenty strony rosyjskiej mówiące, iż wynika to z prowadzonego śledztwa są jedynie wymówką” . – Oceniamy, że Rosjanie traktują to jako instrument irytujący nas – powiedział minister.

Waszczykowski zapewnił, że „zwracał się o pomoc do sekretarzy stanu USA Johna Kerry’ego, później Rexa Tillersona” . Powiedział, że „Amerykanie przekonywali o przekazaniu wszelkich informacji poprzednim władzom Polski – komisji, która badała katastrofę smoleńską oraz prokuratorom” . Minister mówił też o podejmowaniu rozmów z sekretarzem generalnym NATO, jednak ten stwierdził, że „NATO, jako Kwatera Główna Sojuszu nigdy nie miało zdolności badania katastrofy” .

– Sprawy nie podejmowano też na forum UE. Jedyny ślad jaki jest, to kilka lat temu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apelował do Catherine Ashton, aby w ewentualnych rozmowach z Siergiejem Ławrowem, szefem rosyjskiego MSZ upomniała się o to. I to wszystko – powiedział Waszczykowski. Szef MSZ dodał, że „ówczesnym władzom podejmowanie tego tematu było »nie na rękę« ze względu na kampanie wyborcze” . – Nie chciano by sprawa smoleńska i brak rezultatu śledztwa w jakikolwiek sposób rzutowały na te kampanie polityczne. Potem stracono zainteresowanie, aby o to zabiegać – tłumaczył.