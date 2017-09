Poseł PiS wnioskował o uchylenie immunitetu Tarczyńskiemu. Prezydium klubu wnioskuje o jego wydalenie

Podczas dzisiejszego posiedzeniu Sejmu został przegłosowany wniosek w sprawie odwołania posła PiS Łukasza Rzepeckiego z sejmowej Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Parlamentarzystę ma zastąpić inny poseł PiS - Arkadiusz Mularczyk. Z kolei Łukasz Rzepecki ma zostać powołany do komisji ds. petycji. Według portalu, odwołanie ma związek ze zgłoszeniem przez posła Rzepeckiego wniosku o uchylenie immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu. „Byłem, jestem i będę za likwidacją immunitetu formalnego. Dalej będę walczył by program PiS był realizowany” – napisał na Twitterze polityk PiS.

To jednak nie koniec problemów młodego posła PiS. Rzecznik PiS Beata Mazurek poinformowała, że prezydium klubu zarekomendowało wydalenie Łukasza Rzepeckiego z klubu. W rozmowie z radiem TOK FM polityk PiS Marek Suski powiedział, że „zachowanie Łukasza Rzepeckiego było nie do przyjęcia” . – Kara jest za skandaliczne głosowanie w komisji i wypowiadanie się w mediach, które jest niezgodne z polską racją stanu – dodał.

„ Tarczyński powinien mieć szansę na wyjaśnienie tej sprawy w sądzie ”

Sejmowa Komisja regulaminowa i spraw poselskich zajęła się na ostatnim posiedzeniu sprawą dotyczącą posła PiS Dominika Tarczyńskiego. Polityk PO Marcin Kierwiński uważa, że został zniesławiony przez Tarczyńskiego, który sugerował mu lobbing na rzecz Airbusa. Kierwiński chce pociągnąć polityka PiS do odpowiedzialności. W związku ze sprawą złożył do sądu prywatny akt oskarżenia. Tarczyński stwierdził podczas posiedzenia Komisji, że nie zrzeknie się immunitetu, ponieważ sprawa jest całkowicie bezprzedmiotowa. Jak podaje portal 300polityka, innego zdania był jego klubowy kolega Łukasz Rzepecki. Poseł PiS złożył wniosek o uchylenie Tarczyńskiemu immunitetu. – To bardzo ważna sprawa. Chodzi tutaj o duże pieniądze, dlatego też powinno zostać niezwłocznie wyjaśnione, czy Marcin Kierwiński faktycznie lobbował na rzecz caracli i Airbusa i czy faktycznie miał jakiekolwiek związki z francuską firmą zbrojeniową – argumentował. Parlamentarzysta dodał, że „Dominik Tarczyński powinien mieć szansę na wyjaśnienie tej sprawy w sądzie i udowodnienie swoich racji” . Głosowanie nad wnioskiem posła PiS zakończyło się wynikiem 7:6 za uchyleniem immunitetu.

