RMF FM: PiS gotowe wyciszyć temat reformy sądownictwa

Deklaracja tej treści miała paść z ust Jarosława Kaczyńskiego podczas ostatniego spotkania z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie z informacji RMF FM wynika, że parlamentarzyści PiS wciąż mają nadzieję, że reformy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego da się przeprowadzić jak najszybciej, a prezydent nie będzie stawiał oporu wobec poprawek, które będzie chciał wprowadzić Sejm.

Prezes PiS ma mieć kilka głównych zastrzeżeń co do projektów prezydenta. Przede wszystkim dotyczą one większości, którą wybierani mają być członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Kaczyński uważa, że zasada jeden głos-jeden poseł może być niekonstytucyjna.

Prezydenckie ustawy

24 lipca prezydent Andrzej Duda zawetował dwie ustawy przygotowane przez PiS - dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w Sądzie Najwyższym. W opinii głowy państwa część przepisów była niekonstytucyjna. W związku z tym, prezydent zapowiedział przygotowanie własnych projektów ustaw. W trakcie prac nad nowymi przepisami, odbyły się konsultacje z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. W poniedziałek 25 września prezydent ogłosił wyniki prac nad nowymi ustawami.

Czytaj także:

Prezydent przedstawił projekty ustaw o KRS oraz SN. Duda zaproponował zmianę konstytucji