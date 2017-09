Lech Wałęsa obchodzi 74. urodziny. Zobacz najlepsze memy!

Galeria:

Memy z Lechem Wałęsą

Były prezydent Polski obchodzi dzisiaj 74. urodziny. Za pośrednictwem mediów społecznościowych internauci, dziennikarze i politycy przesyłają życzenia byłemu prezydentowi. O Wałęsie nie zapomnieli również twórcy memów. Z okazji urodzin polityka przypominamy najlepsze memy, których bohaterem jest Lech Wałęsa.