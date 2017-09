Kwaśniewski o ostrzeżeniu Departamentu Stanu USA: To standardowa formuła

Kwaśniewski skomentował obawy wyrażone przez Departament Stanu USA. Jak informowaliśmy w piątek 29 września, rzeczniczka tej instytucji przekazała, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone sytuacją w Polsce. Chodzi o planowaną przez partię rządzącą reformę wymiaru sprawiedliwości. Były prezydent określił to jako „życzliwe ostrzeżenie”, które oznacza, że departament przypatruje się proponowanym zmianom. W opinii Aleksandra Kwaśniewskiego, jeśli Amerykanie stwierdzą, że projekty nie są zgodne z konstytucją, będziemy mogli oczekiwać związanej z tym reakcji. – Moim zdaniem to jest taka standardowa formuła, jakiej używa Departament Stanu wobec wydarzeń, które nie do końca idą po myśli amerykańskiej, a jednocześnie Amerykanie nie chcą podrażniać relacji ze swoim sojusznikiem – powiedział były prezydent.

Czytaj także:

Departament Stanu USA zaniepokojony sytuacją w Polsce. „Liczymy, że nasi sojusznicy utrzymają silne demokratyczne instytucje”

Były polityk uważa, że obecny rząd jest tak silnie przywiązany do swojego stanowiska, że „nawet najbardziej racjonalne argumenty, do niego nie docierają”. Kwaśniewski stwierdził, że trzeba czekać na kompromis prezydenta z partią rządzącą, ale niepokoi się, iż nie będzie on zgodny z konstytucją. – To jest największa krzywda, jaką się robi Polsce, bo państwo, które nie respektuje konstytucji, słabnie – podsumował. – Nie oczekuję zmiany poglądów większości parlamentarnej w związku z takim „miękkim” ostrzeżeniem Departamentu Stanu – dodał.