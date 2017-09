Podali numery telefonów do wszystkich posłów PiS. „Powiedz, że się nie zgadasz”

Na nietypowy pomysł wywierania presji na rządzących wpadli ludzie stojący za Akcją Demokracja. Ta aktywna w mediach społecznościowych grupa znana jest z różnego rodzaju happeningów i kampanii społecznych, zapoczątkowanych podczas lipcowej batalii o sądy. To m.in. ona zachęcała ludzi do wychodzenia na ulice miast i protestowanie ze świeczkami w okolicy sądowych budynków. Tym razem narzędziem protestu mają być telefony do posłów Prawa i Sprawiedliwości i prowadzenie z nimi dyskusji na temat zmian w ustroju SN i KRS.

„Pamiętaj, nie musisz posiadać eksperckiej wiedzy na temat prawa, by rozmawiać o Konstytucji i ustawach” – podkreślają w swoim wezwaniu autorzy kampanii. „Projekty Andrzeja Dudy łamią Konstytucję, bo przekazują decyzje zarezerwowane dla władzy sądowniczej w ręce władzy ustawodawczej (Sejm ma wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa) lub wykonawczej (Prezydent ma decydować o orzekaniu sędziów w Sądzie Najwyższym)” – tłumaczą krótko proponowane przez PiS i prezydenta zmiany w sądownictwie. Podpowiadają też, w jaki sposób rozmawiać z politykami obozu rządzącego: