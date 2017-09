Odpowie za usiłowanie zabójstwa dwóch funkcjonariuszy CBŚP. Jakub K. z kolejnymi zarzutami

Feralnego dnia funkcjonariusze CBŚP działając z polecenia prokuratora, usiłowali zatrzymać 40-letniego Jakuba K. Jest on kolejnym podejrzanym w sprawie uprowadzenia gdańskiego adwokata. Mężczyzna był też poszukiwany listami gończymi w zw. z usiłowaniem zabójstwa oraz udziałem z obrocie narkotykami. Jakub K. był także poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Warszawie do sprawy dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej i handlu narkotykami oraz przez Sąd Okręgowy w Warszawie Europejskim Nakazem Aresztowania do odbycia kary pozbawienia wolności. W trakcie próby zatrzymania Jakuba K. doszło do wymiany ognia, w wyniku kt™™™órej ranni zostali dwaj funkcjonariusze.

W momencie zatrzymania Jakub K. posiadał dokumenty na fałszywe nazwisko, fałszywą odznakę policyjną i dwa pistolety wraz z amunicją. Ponadto podejrzany dysponował pojazdem stylizowanym na radiowóz policyjny, w którym przechowywał m.in. karabinek automatyczny wraz z amunicją, paralizator, maczetę i kilka sztuk różnych samochodowych tablic rejestracyjnych. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wczoraj mężczyzna usłyszał kolejne zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa, rozboju z użyciem broni palnej i zaboru mienia. W piątek 29 września Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzanego Jakuba K.