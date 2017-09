Polityk PiS obraził Wałęsę na Twitterze. Cięta riposta byłego prezydenta

W piątek 29 września Lech Wałęsa obchodził 74 urodziny. Za pośrednictwem mediów społecznościowych internauci, dziennikarze i politycy przesyłają życzenia byłemu prezydentowi. Urodziny byłego przywódcy „Solidarności” skomentował również Maciej Wąsik, były zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Wąsik napisał na swoim profilu na Twitterze, że „nikt go tak nie oszukał, jak Lech Wałęsa” .

Były prezydent nie pozostał dłużny politykowi PiS. Wałęsa udostępnił post Wąsika podkreślając, że myśli podobnie, kiedy przypomni sobie przyjmowanie Kaczyńskich do swojej kancelarii. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński był szefem Kancelarii Prezydenta od 22 grudnia 1990 roku do 31 października 1991 roku, a ponadto od 28 grudnia 1990 do 31 października 1991 roku był ministrem stanu. Z kolei Lech Kaczyński był ministrem stanu od 12 marca 1991 roku do 31 października 1991 roku.