Wołomin. 14-latek pobił matkę i żądał od niej pieniędzy

Funkcjonariusze z wołomińskiej komendy uzyskali informację o 14-latku, który mógł dopuścić się rozboju na swojej matce.Policjanci ustalili, że od lipca do września 14-latek wielokrotnie używał przemocy wobec swojej matki i usiłował wymusić od niej pieniądze. Nastolatek był tak brutalny, że kobieta straciła ząb. Z informacji policji wynika, że 14-latek nie tylko dopuszczał się „popełniania czynów karalnych na szkodę osoby najbliższej, nie stosował się do żadnych norm społecznych, stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia swojej matki oraz młodszego brata, lecz również nie realizował obowiązku szkolnego, samowolnie opuszczał miejsce zamieszkania do którego wracał w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających” . Policjanci przesłuchali nastolatka na komendzie w Wołominie. Całość zebranych materiałów skierowali do wydziału rodzinnego i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wołominie. Funkcjonariusze złożyli również wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz rozważenie możliwości umieszczenia 14-latka w schronisku dla nieletnich. Sąd przychylił się do wniosku policji i postanowił umieścić agresywnego nastolatka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na cały okres trwania postępowania.