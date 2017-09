Poseł PiS wykluczony z klubu. „Jestem zszokowany, dowiedziałem się z mediów”

– Jestem zszokowany tą decyzją. Tym bardziej, że dowiedziałem się od niej z mediów właśnie, a nie od kolegów z partii – poinformował. Polityk dodał, że „jest lojalny wobec partii, realizuje program Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim jest lojalny wobec swoich wyborców” . Rzepecki podkreślił także, że od wczoraj otrzymał wiele głosów wsparcia. – Uważam, że powinniśmy być równi wobec prawa i przestrzegać go, a jeśli tego nie robimy, to powinniśmy być pociągnięci do odpowiedzialności – tłumaczył. Zapytany o swoją polityczną przyszłość i ewentualne dołączenie do innego klubu w Sejmie, Rzepecki podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje. – Za wcześnie na decyzje. Muszę skonsultować się z wyborcami w tej sprawie – wyjaśnił.

Rzepecki odwołany z komisji

Podczas wczorajszego posiedzeniu Sejmu został przegłosowany wniosek w sprawie odwołania posła PiS Łukasza Rzepeckiego z sejmowej Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Parlamentarzystę ma zastąpić inny poseł PiS - Arkadiusz Mularczyk. Z kolei Łukasz Rzepecki ma zostać powołany do komisji ds. petycji. Według portalu, odwołanie ma związek ze zgłoszeniem przez posła Rzepeckiego wniosku o uchylenie immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu. „Byłem, jestem i będę za likwidacją immunitetu formalnego. Dalej będę walczył by program PiS był realizowany” – napisał na Twitterze polityk PiS.



To jednak nie koniec problemów młodego posła PiS. Rzecznik PiS Beata Mazurek poinformowała, że prezydium klubu zarekomendowało wydalenie Łukasza Rzepeckiego z klubu. W rozmowie z radiem TOK FM polityk PiS Marek Suski powiedział, że „zachowanie Łukasza Rzepeckiego było nie do przyjęcia” . – Kara jest za skandaliczne głosowanie w komisji i wypowiadanie się w mediach, które jest niezgodne z polską racją stanu – dodał.