Powstaje brytyjska superprodukcja o Dywizjonie 303. Marcin Dorociński ujawnił pierwsze zdjęcie z planu

Na fotografii, obok polskiego aktora widać Iwana Rheona, znanego publiczności na całym świecie z roli Ramsaya Boltona w Grze o Tron. To własnie na nim skupiła się w komentarzach część internautów, którzy nawiązują do postaci granej przez Rheona w kultowym serialu HBO. Ramsay Bolton, znany z okrucieństwa w trakcie tortur wykastrował swojego jeńca, Theona Greyjoya. Gdy na profilu Dorocińskiego jeden z internautów zamieścił gif nawiązujący do tej historii, aktor odpowiedział mu w ten sam żartobliwy sposób.

Akcja filmu "Hurricane" rozgrywa się w czasach II wojny światowej i opowiada o polskich pilotach bojowych walczących w czasie powietrznej bitwy o Anglię. W produkcji zobaczymy m.in. także syna Mela Gibsona, Milo oraz brytyjską aktorkę Stefanie Martini. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii we wrześniu. Już teraz wiadomo, że obraz trafi na polskie ekrany, gdyż prawa do dystrybucji nabyła firma Kino Świat. Dorociński ma już na swoim koncie sukcesy w zagranicznych produkcjach. Grał m.in. w duńskich „Małżeńskich porachunkach” czy czesko-brytyjskim „Anthropoidzie”.