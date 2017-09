Zatrzymali go i... złożyli życzenia. Poszukiwany listem gończym wpadł w swoje urodziny

Mężczyźnie przez trzy lata udało się uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Przez cały ten czas zmieniał często miejsca pobytu, nie korzystał z dokumentów i środków łączności, a także charakteryzował swój wygląd by utrudnić identyfikację. W końcu w sprawę włączyli się Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci wiedzieli, że mają do czynienia z niełatwym przeciwnikiem, co dodatkowo zmobilizowało ich do wytężonej pracy. Jej efektem było namierzenie poszukiwanego na terenie jednego z luksusowych hoteli w powiecie jeleniogórskim, kiedy to zorganizował tam imprezę z okazji swoich 50-tych urodzin. „Chwilę po uroczystych obchodach z tej okazji funkcjonariusze dokonali jego zatrzymania, a następnie złożyli poszukiwanemu życzenia urodzinowe, które jednak nie zachwyciły solenizanta” – czytamy na stronie internetowej wrocławskiej policji.