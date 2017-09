Nie żyje Pamela Bem-Niedziałek. Dziennikarka TVN24 BiS miała 39 lat

Córka Ewy Bem przez wiele lat związana była z telewizją TVN24, a następnie TVN CNBC i TVN24 BiS, gdzie pracowała jako wydawca, reporterka i prezenterka. Dziennikarka zmarła po ciężkiej chorobie, w wieku 39 lat. Osierociła dwójkę dzieci.

"Z pasją potrafiła przedstawiać informacje ze świata gospodarki, tak by były zrozumiałe dla każdego widza. W wolnych chwilach słuchała The Beatles i planowała kolejne podróże" – tak Pamelę Bem-Niedziałek wspominają koledzy ze stacji. – Pamela była jedną z tych osób, dla których dziennikarstwo to coś więcej niż zawód. Uczyła nas rzetelności i odpowiedzialności za słowo. W czasie globalnego kryzysu finansowego pilnowała, byśmy nie łapali się na sensacyjne nagłówki, tylko dogłębnie wykonywali swoją pracę – tak o zmarłej mówi Łukasz Niewola, szef zespołu redaktorów TVN24 BiS.