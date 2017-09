Jarosław Kaczyński zdradził, co powiedział prezydentowi Andrzejowi Dudzie

W czasie poprzedzającym prezentację prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prezes PiS odwiedził Belweder, gdzie przez około 1,5h rozmawiał z prezydentem. Sądzę, że prędzej czy później, mam nadzieję, że szybko, dojdziemy do porozumienia. Droga do porozumienia jest otwarta i nie wydaje się, żeby to była droga trudna do przebycia – komentował Kaczyński po spotkaniu, w trakcie którego przekazał prezydentowi pismo z postulatami partii rządzącej.

