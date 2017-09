Od niedzieli 1 października duże zmiany w opiece medycznej. Co trzeba wiedzieć?

Nocną i świąteczną opiekę medyczną przejmą szpitale, które zakwalifikowały się do tzw. "sieci szpitali". Do tej pory taką opiekę świadczyły wyznaczone przychodnie. Zmiany to efekt wprowadzenia reformy w służbie zdrowia. Zdaniem ministra Konstantego Radziwiłła, dzięki zmianom mają się skrócić kolejki na SOR-ach i w izbach przyjęć. Część lekarzy i spora rzesza pacjentów nie podziela jednak entuzjazmu ministra.

Sieć szpitali obejmuje:

świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego

świadczenia wysokospecjalistyczne

świadczenia z zakresu programów lekowych

świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych

świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej

świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

Z listą placówek, które zakwalifikowały się do sieci szpitali, zapoznać się można na specjalnej stronie internetowej: http://siecszpitali.mz.gov.pl/